При терактах в Брюсселе погиб 31 человек

Фото: Zuma/ТАСС/Zhou Lei

Полиция выяснила, что теракт в брюссельском аэропорту совершили братья Халид и Брахим Эль-Бакрауи, проживавшие в бельгийской столице, сообщает телеканал RTBF.

Террористы находились в розыске по подозрению в участии в преступной группировке.

В результате терактов в Брюсселе погиб 31 человек, еще 250 получили ранения различной тяжести, сообщает МИА "Россия сегодня".

Напомним, во вторник утром в аэропорту Брюсселя прогремело два взрыва. По некоторым данным, перед этим была слышна стрельба и крики на арабском языке. Сообщалось, что взрыв произошел возле стойки авиакомпании American Airlines, однако позже перевозчик опроверг эту информацию.

Затем взрыв прогремел в метро города. Предположительно, бомба взорвалась на станции Мальбек, расположенной в зоне "европейского" квартала. Федеральная прокуратура Бельгии официально заявила, что взрывы в аэропорту и в метро Брюсселя являются терактами. А ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ и ряде других стран).

В настоящее время уровень террористической угрозы в Бельгии поднят до максимального, четвертого, при котором закрываются школы и детские учреждения. Все рейсы отменены, с аэропортом прервано железнодорожное сообщение. Закрыты общественные заведения, остановлено метро и общественный транспорт в центре города.