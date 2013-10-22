Форма поиска по сайту

22 октября 2013, 08:03

Происшествия

Самолет с пострадавшими при взрыве в Волгограде прибыл в Москву

Четырех пострадавших при взрыве в автобусе в Волгограде доставили специальным рейсом в Москву. Самолет приземлился в 5.15 на аэродром "Раменское".

Консилиум врачей решил перевезти на лечение в Москву двух мужчин и двух женщин, тяжело пострадавших в результате взрыва, сообщает телеканал "Москва 24".

Пострадавших сопровождали врачи отряда "Центроспас", специалисты ВЦМК "Защита" и психологи.

"Пациенты имеют миноразрывные травмы - ранения верхних и нижних конечностей. У одной из женщин диагностированы ожоги лица", - заявил начальник отдела скорой медицинской помощи и медицины катастроф Минздрава России Иван Кокоткин.

Пострадавшие доставлены в столичные клиники.

Напомним, накануне около 14.00 в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв в рейсовом автобусе. Шесть человек погибли, тридцать два человека получили травмы различной степени тяжести. Семь пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.

По предварительной информации, взрыв в автобусе был террористическим актом - взрывное устройство привела в действие террористка-смертница.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Террористический акт", "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

В связи с терактом в Волгоградской области объявлен трехдневный траур.

Сюжет: Взрыв в Волгограде
