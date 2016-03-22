В аэропорту Брюсселя обезвредили третье взрывное устройство

Фото ТАСС/AP/Geert Vanden Wijngaert

Бельгийским взрывотехникам удалось обезвредить третье взрывное устройство, обнаруженное на территории аэропорта в Брюсселе, сообщает "Интерфакс". По предварительным данным, речь идет о не взорвавшемся поясе смертника.

Тем временем, принято решение о том, что аэропорт Брюсселя будет закрыт в среду. По словам его директора Арно Фист, сейчас изучается возможность открытия аэропорта в четверг. Ранее планировалось, что аэропорт будет закрыт до утра среды.

Напомним, во вторник, 22 марта в бельгийской столице произошла серия взрывов. Два взрыва прогремели в аэропорту Брюсселя у стоек регистрации американской авиакомпании American Airlines, еще два – в брюссельском метро. По предварительным данным, погибли 34 человека.

В аэропорту Брюсселя нет рамок металлоискателей – эксперт

В связи с этим уровень угрозы в Бельгии повышен до максимального четвертого, власти страны закрыли границы. Работа всего общественного транспорта в Брюсселе приостановлена, закрыты школы, институты ЕС отменяют запланированные на сегодня мероприятия. Власти призывают жителей не покидать дома.

Сегодня "Аэрофлот" рекомендовал российским гражданам, планировавшим в ближайшие дни перелеты в Брюссель, воздержаться от поездки. Ранее авиакомпания отменила два вечерних рейса – рейс SU 2618 Москва-Брюссель и SU 2619 Брюссель-Москва.