Ответственность за теракты в Брюсселе взяло на себя ИГ

Фото: AP/TASS/Geert Vanden Wijngaert

"Исламское государство" (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) взяла на себя ответственность за теракты в Брюсселе, передает NBC.

Информацию об этом уже подтвердили власти Бельгии. Премьер-министр Франции Мануэель Вальс уже заявил, что Европа фактически находится в состоянии войны с терроризмом и угроза террористических атак остается на самом высоком уровне, добавляет МИА "Россия сегодня".

Из-за атак Бельгия вводит в Брюссель военный контингент, граница страны с Францией закрыта. Париж усилил полицейские патрули, присутствие правоохранителей увеличено и в ключевых местах в Великобритании.

Напомним, ранее в аэропорту Брюсселя прогремело два взрыва. По меньшей мере 17 человек погибли и более 30 были ранены. По некоторым данным, перед этим была слышна стрельба и крики на арабском языке.

У здания посольства Бельгии пройдет акция памяти жертв теракта

В результате ЧП выбита часть стекол на фасаде здания, из терминала эвакуируют людей. В аэропорту нашли еще одну бомбу, которая не успела взорваться. Все рейсы отменены, с аэропортом прервано железнодорожное сообщение.

Затем взрыв прогремел в метро города. Предположительно, бомба взорвалась на станции Мальбек, расположенной в зоне "европейского" квартала. Метрополитен прекратил работу.

В настоящее время уровень террористической угрозы в Бельгии поднят до максимального, четвертого, при котором закрываются общественные учреждения.