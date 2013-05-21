Троих пострадавших в результате теракта в Махачкале доставят в Москву

Троих пострадавших при теракте в Махачкале доставят в Москву

В Москву доставят троих пострадавших при двойном теракте в Махачкале. Накануне в результате происшествия погибли 4 человека, 52 - получили ранения

В понедельник, 20 мая, около здания регионального управления службы судебных приставов с разницей в 15 минут произошли два взрыва. Оба самодельных устройства были заложены в стоявших неподалеку автомобилях.

На борту МЧС за состоянием троих пострадавших следят бригады реаниматологов. Спецрейс должен приземлиться в Раменском в ближайшее время. Известно, что в Москве пациентов отправят в госпиталь МВД и ЦИТО имени Приорова.