Число жертв двух терактов в Ираке возросло до 35

Число жертв двух терактов в Ираке достигло 35 человек, сообщает AFP. Такие данные предоставили местные военные и медики.

Еще около 50 человек получили ранения разной степени тяжести. Взрывы прогремели 19 мая, в пятницу, около столицы и в городе Басра на юге Ирака. Террористы заминировали два автомобиля, в момент взрывов смертники были за рулем.

Оба теракта произошли около постов сил безопасности на юге страны недалеко от Багдада. Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России группировка "Исламское государство".