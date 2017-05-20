Форма поиска по сайту

20 мая 2017, 16:40

Происшествия

Число жертв двух терактов в Ираке возросло до 35

Фото: ТАСС/Zuma Ssgt. Alex Manna

Число жертв двух терактов в Ираке достигло 35 человек, сообщает AFP. Такие данные предоставили местные военные и медики.

Еще около 50 человек получили ранения разной степени тяжести. Взрывы прогремели 19 мая, в пятницу, около столицы и в городе Басра на юге Ирака. Террористы заминировали два автомобиля, в момент взрывов смертники были за рулем.

Оба теракта произошли около постов сил безопасности на юге страны недалеко от Багдада. Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России группировка "Исламское государство".

