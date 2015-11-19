Убит организатор терактов в Париже

Фото: Yan Shreiber/BarcroftMedia

Предполагаемый организатор терактов в Париже Абдельхамид Абаауд убит, сообщает ТАСС.

По данным французской прокуратуры, Абаауда ликвидировали во время полицейского рейда. Полиция считает, что террористы выходили на связь именно с ним, причем он жил в том же районе Брюсселя, что и один из членов группы нападавших.

Утром 18 ноября полицейский спецназ провел операцию в северном пригороде Парижа Сен-Дени, где в одной из квартир укрылась группа предполагаемых террористов, причастных к серии терактов 13 ноября. В ходе операции ранения получили пятеро полицейских. Были задержаны семь человек, еще двое ликвидированы в ходе спецоперации. Операция длилась более семи часов.

Как сообщалось, целью атаки спецназа был как раз Абдельхамид Абаауд, но тогда его задержать не удалось.

Напомним, вечером 13 ноября в Париже произошла серия терактов, в которых погибли 132 человека, и почти 200 получили ранения. Три взрыва прозвучали в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", кроме того неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов 10-го округа французской столицы.

Тогда же стало известно, что в концертном зале "Батаклан", где проходил концерт калифорнийской рок-группы Eagles of Death Metal, террористы взяли заложников. Именно в этом происшествии погибло наибольшее количество человек.

Бельгийская прокуратура предъявила двум задержанным в субботу гражданам страны обвинение в соучастии в подготовке терактов, произошедших в Париже в пятницу 13 ноября. Всего 14 ноября были задержаны семь человек, однако пять из них были отпущены на свободу после допроса.