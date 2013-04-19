Предполагаемые исполнители теракта в Бостоне были выходцами из Чечни

Предполагаемыми исполнителями теракта в Бостоне называют братьев Джохара и Тамерлана Царнаевых. Старший из братьев, Тамерлан, был убит во время перестрелки с полицией, младшего пока не удалось задержать.

По последним сообщениям, спецподразделения американской полиции готовятся к штурму дома, где, предположительно, находится 19-летний Джохар Царнаев. К зданию в пригороде Бостона - Уотертауне, где скрывается Царнаев были стянуты все силы спецназа. Ранее появилась информация о том, что в доме прогремели взрывы, однако пока полиция это не подтвердила. Кроме того, силовики обнаружили автомобиль, который мог принадлежать одному из подозреваемых в теракте.

Параллельно из кампусов Массачусетского университета эвакуировали студентов - Джохар Царнаев учился именно в этом вузе.

Напомним, сегодня стало известно, что за взрывами на марафоне могли стоять братья Царнаевы. Сообщается, что они родились в Киргизии, учились в Дагестане, а оттуда эмигрировала в Америку.

Как удалось выяснить, проблемы с законом у этой семьи уже возникали. Мать братьев Царнаевых, Зубейдат, в прошлом году арестовали по обвинению в краже одежды более чем на полторы тысячи долларов. Было ли дело доведено до суда, не сообщается. Между тем, отец подозреваемых считает, что его детей подставили американские спецслужбы. По его словам, Царнаевы выступали против терроризма в принципе.

Кроме того, агенты ФБР допросили сестру предполагаемых террористов, Алину. Она от лица всей семьи попросила прощения за действия родственников.

Напомним, в понедельник в Бостоне прогремело два взрыва. Погибли 3 человека, 180 были ранены.