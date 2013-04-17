Бостонская полиция задержала подозреваемого в теракте

Бостонская полиция задержала подозреваемого в совершении теракта

Бостонская полиция задержала одного из подозреваемых в организации теракта во время марафона. Мужчину удалось идентифицировать с помощью записей камер наружного наблюдения.

Полицейские проанализировали записи с камер одного из магазинов, расположенного вблизи от места второго взрыва, передает СNN. На записи видно, как подозреваемый несет черную сумку и закладывает ее на месте второго взрыва.

Напомним, 15 апреля в США во время финиша Бостонского марафона произошел двойной взрыв. По последним данным, в результате происшествия погибли три человека и более 140 были ранены.