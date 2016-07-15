Одна россиянка погибла и одна ранена при атаке в Ницце – МИД РФ

Одна россиянка погибла и одна ранена в результате чрезвычайного происшествия в Ницце. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице Консульского департамента Министерства иностранных дел РФ в Facebook.
В департаменте отметили, что местонахождение еще троих россиян пока неизвестно. "Генконсульство России в Марселе уточняет информацию о пострадавших", – отмечается в сообщении.
Между тем, как сообщает Агентство "Москва", компания "Ренессанс страхование" организует и оплатит возвращение тела погибшей при теракте в Ницце 21-летней россиянки.
В четверг во Франции отмечался Национальный праздник – день взятия Бастилии. Вечером неизвестный на грузовике на большой скорости врезался в толпу людей, любовавшихся салютом со знаменитой Английской набережной в Ницце. Водитель был застрелен полицией. По последним данным, погибли 84 человека.
Из-за случившегося в Ницце отменены все общественные мероприятия и закрыты городские пляжи.
Мнение экспертаДаже во время Евро-2016 с точки зрения безопасности во Франции все было сделано не так уж и безупречно. Можно сказать, в какой-то степени повезло, что ничего подобного не было во время игр. День празднования взятия Бастилии –национальный праздник, время выбрано не случайно. В это время силовые структуры должны быть в повышенной боевой готовности. К сожалению, это третий за 1,5 года теракт на территории Франции. И это говорит о том, что французские силовики не готовы к такому развитию событий.
Наши спецслужбы живут в таком режиме с середины 1990-х годов, у нас накоплены десятилетия опыта. Уровень террористической опасности во Франции и сопредельных государствах Европы очень высок. Теракт одиночки требует очень мало усилий и финансов. Отследить его достаточно сложно.