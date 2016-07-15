Одна россиянка погибла и одна ранена при атаке в Ницце – МИД РФ

МИД России подтвердил гибель россиянки в Ницце

Одна россиянка погибла и одна ранена в результате чрезвычайного происшествия в Ницце. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице Консульского департамента Министерства иностранных дел РФ в Facebook.

В департаменте отметили, что местонахождение еще троих россиян пока неизвестно. "Генконсульство России в Марселе уточняет информацию о пострадавших", – отмечается в сообщении.

Между тем, как сообщает Агентство "Москва", компания "Ренессанс страхование" организует и оплатит возвращение тела погибшей при теракте в Ницце 21-летней россиянки.

В четверг во Франции отмечался Национальный праздник – день взятия Бастилии. Вечером неизвестный на грузовике на большой скорости врезался в толпу людей, любовавшихся салютом со знаменитой Английской набережной в Ницце. Водитель был застрелен полицией. По последним данным, погибли 84 человека.

Из-за случившегося в Ницце отменены все общественные мероприятия и закрыты городские пляжи.