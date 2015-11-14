Около 100 человек погибли в результате теракта в концертном зале в Париже

Фото: Thibault Camus/AP/ТАСС

Около 100 человек погибли в результате теракта в концертном зале Bataclan в Париже, сообщает AFP со ссылкой на полицию города.

Ранее сообщалось, что французская полиция освободила заложников из концертного зала. Два или три террориста убиты, один арестован. Операция по освобождению заложников началась около 02:30 по мск.

Hostages appear to be leaving #Bataclan concert hall; attackers are reportedly killed in police siege #ParisAttacks https://t.co/GHNYwzaT7b — Sky News (@SkyNews) 14 ноября 2015

[/html]Кроме того, в Париже арестован один из террористов, принимавших участие в серии нападений, совершенных в городе. Он назвал себя членом "Исламского государства" (организация признана в России террористической и запрещена). Он сообщил, что в терактах приняли участие еще трое боевиков ИГ из Сирии.

Напомним, вечером 13 ноября в Париже произошли три взрыва в районе стадиона "Стад де Франс", где в этот момент играли сборные Франции и Германии. Французская полиция официально подтвердила, что рядом со стадионом два теракта устроили смертники, еще один - подрыв бомбы.

В 11 округе французской столицы в одно из ресторанов была открыта стрельба. Место нападения - ресторан "Маленькая Камбоджа".

Кроме того, в концертном зале "Батаклан", где проходил концерт калифорнийской рок-группы Eagles of Death Metal, в заложники были захвачены от 60 до 100 человек. Через час после начала выступления в зал ворвались несколько человек и открыли огонь в воздух. Нападавшие кричали "Это за Сирию!"

Во Франции введен режим чрезвычайной ситуации в связи с терактами в Париже. Режим ЧП будет действовать на всей территории страны. Границы Франции закрыты. Мэрия Парижа официально попросила жителей столицы не покидать дома до особого распоряжения полиции.