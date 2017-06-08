Число жертв терактов в Тегеране выросло до 17

Фото: ТАСС/Vahid Salem

Число погибших в результате терактов в Иране достигло 17. Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на медиков. Отмечается, что 13 тел уже опознаны.

Группа вооруженных террористов напала на здание парламента Ирана 7 июня. После этого атака была совершена на территории мавзолея. Сначала там открыли стрельбу, а потом прогремел взрыв. Отмечается, что взрывное устройство активировала смертница.

Ранения от терактов получили больше 52 жителей. Ответственность за оба преступления на себя взяла запрещенная в РФ группировка "Исламское государство".