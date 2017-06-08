Форма поиска по сайту

08 июня 2017, 07:54

Происшествия

Глава МИД Ирана раскритиковал слова Трампа о терактах в Тегеране

ФОТО: ТАСС/BIKERSPUBLIC.com

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал заявление Дональда Трампа, сделанное в связи с терактами в Тегеране, сообщает "Газета.ру".

По его словам, противоречивое заявление Белого дома прозвучало тогда, когда иранцы боролись с терроризмом, который поддерживают клиенты США. Такие заявления о дружбе иранскому народу не нужны, заключил он.

Две террористические атаки произошло в Иране 7 июня. Президент США назвал отвратительными теракты в Тегеране и выразил свои соболезнования. Однако он подчеркнул, что "те, кто спонсирует террористов, сами могут стать их жертвами".

