Трамп назвал Иран спонсором и жертвой терроризма

Фото: ТАСС/Olivier Douliery

Президент США Дональд Трамп назвал отвратительными теракты в Тегеране, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на заявление Белого дома. Американский руководитель выразил свои соболезнования в связи с террористическими атаками.

Он выразил сочувствие и сказал, что американские граждане "скорбят вместе с иранцами". Трамп подчеркнул, что "те, кто спонсирует террористов, сами могут стать их жертвами".

Два террористических акта произошло в Иране накануне. Две группы террористов одновременно пытались атаковать мавзолей и парламент. Один террорист подорвал себя, еще трое были уничтожены на месте.