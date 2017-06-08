Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июня 2017, 00:37

Происшествия

Трамп назвал Иран спонсором и жертвой терроризма

Фото: ТАСС/Olivier Douliery

Президент США Дональд Трамп назвал отвратительными теракты в Тегеране, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на заявление Белого дома. Американский руководитель выразил свои соболезнования в связи с террористическими атаками.

Он выразил сочувствие и сказал, что американские граждане "скорбят вместе с иранцами". Трамп подчеркнул, что "те, кто спонсирует террористов, сами могут стать их жертвами".

Два террористических акта произошло в Иране накануне. Две группы террористов одновременно пытались атаковать мавзолей и парламент. Один террорист подорвал себя, еще трое были уничтожены на месте.

теракты США Иран Дональд Трамп жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика