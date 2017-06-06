Напавший на полицейского в Париже выкрикивал лозунги о Сирии

Фото: ТАСС/Zuma/Julien Mattia

Злоумышленник, напавший на полицейского у собора Парижской Богоматери, мог выкрикивать лозунги о Сирии. Об этом сообщает AFP.

По словам главы МВД Франции Жерара Колона, преступник в момент нанесения удара кричал: "Это – за Сирию". Планируется допросить свидетелей, чтобы уточнить детали нападения.

Мужчина заявил, что является солдатом халифата. Преступник представлялся алжирским студентом и имел соответствующий документ, который должны проверить, рассказал глава МВД.

Инцидент произошел около 16:20 (17:20 мск) на площади перед собором Парижской Богоматери. Мужчина пытался напасть на полицейского с молотком, после чего тот выстрелил в него и ранил. Злоумышленника обезвредили и госпитализировали. Полицейские получил легкие повреждения, ему оказывают медицинскую помощь.

Площадь перед собором и прилегающие улицы оцеплены, близлежащие станции метро закрыты. Во время спецоперации внутри собора оставались около 900 человек. Сейчас их выпускают на улицу после процедуры проверки личности. Нападение квалифицировали как теракт.