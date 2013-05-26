Форма поиска по сайту

26 мая 2013, 09:43

Безопасность

Троих раненных в теракте в Махачкале доставили в Москву

В Москву доставлены раненые при терактах в Махачкале

В Москву доставлены трое раненых при терактах в Махачкале. Спецборт МЧС прибыл этим утром на аэродром в Раменском. Состояние пострадавших расценивается как тяжелое и средней степени тяжести.

Двоих раненых направили в лечебно-реабилитационный центр, а третьего пострадавшего доставили в госпиталь МВД, сообщает телеканал "Москва 24". Один из пострадавших - жертва теракта, который произошел в Махачкале 20 мая.

Напомним, взрывы в Махачкале прогремели 20 и 25 мая. По последним данным, в местных больницах остаются 44 человека.

