Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 мая 2017, 17:50

Безопасность

СМИ выяснили имя исполнителя теракта в Манчестере

Фото: ТАСС/Peter Byrne/FA Bobo/PIXSELL/PA Image

Теракт на стадионе в Манчестере совершил 23-летний Салман Абеди, сообщает "Газета.ру". Предполагаемый террорист был известен британским спецслужбам, отмечает издание.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер Арена" прогремел вечером 22 мая. На арене проходил концерт певицы Арианы Гранде. Бомба сработала вне концертного зала – в фойе здания, где находилось множество посетителей.

Большая часть гостей мероприятия были подростками. Жертвами трагедии стали 22 человека, часть из которых дети. По данным СМИ, пострадали до 59 человек.

теракт жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика