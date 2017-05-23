СМИ выяснили имя исполнителя теракта в Манчестере

Фото: ТАСС/Peter Byrne/FA Bobo/PIXSELL/PA Image

Теракт на стадионе в Манчестере совершил 23-летний Салман Абеди, сообщает "Газета.ру". Предполагаемый террорист был известен британским спецслужбам, отмечает издание.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".