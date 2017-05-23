СМИ выяснили имя исполнителя теракта в Манчестере

Фото: ТАСС/Peter Byrne/FA Bobo/PIXSELL/PA Image
Теракт на стадионе в Манчестере совершил 23-летний Салман Абеди, сообщает "Газета.ру". Предполагаемый террорист был известен британским спецслужбам, отмечает издание.
Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".
Взрыв на крытом стадионе "Манчестер Арена" прогремел вечером 22 мая. На арене проходил концерт певицы Арианы Гранде. Бомба сработала вне концертного зала – в фойе здания, где находилось множество посетителей.
Большая часть гостей мероприятия были подростками. Жертвами трагедии стали 22 человека, часть из которых дети. По данным СМИ, пострадали до 59 человек.