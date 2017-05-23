Королевская больница Манчестера приняла 12 серьезно раненых детей после теракта

Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Peter Byrne
Больше всего раненых детей после теракта в Манчестере поступило в Королевскую детскую больницу, заявил директор службы скорой помощи города Дэвид Рэтклиф в эфире телеканала Sky News.
По его словам, они получили серьезные ранения. В другие больницы Манчестера поступило от пяти до девяти раненых, в том числе и детей младше 16 лет. Врач не прокомментировал состояние пострадавших.
Взрыв на крытом стадионе "Манчестер Арена" прогремел вечером 22 мая. На арене проходил концерт певицы Арианы Гранде. Бомба сработала вне концертного зала – в фойе здания, где находилось множество посетителей.
Большая часть гостей мероприятия были подростками. Жертвами трагедии стали 22 человека, часть из которых дети. По данным СМИ, пострадали до 59 человек. Полиция установила личность исполнителя теракта, им стал 23-летний Салман Абеди.