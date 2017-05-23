Королевская больница Манчестера приняла 12 серьезно раненых детей после теракта

Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Peter Byrne

Больше всего раненых детей после теракта в Манчестере поступило в Королевскую детскую больницу, заявил директор службы скорой помощи города Дэвид Рэтклиф в эфире телеканала Sky News.

По его словам, они получили серьезные ранения. В другие больницы Манчестера поступило от пяти до девяти раненых, в том числе и детей младше 16 лет. Врач не прокомментировал состояние пострадавших.