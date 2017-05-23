Шесть человек пропали без вести после теракта в Манчестере

Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Peter Byrne

Шесть человек числятся пропавшими без вести после теракта в на стадионе Манчестере, сообщает РИА Новости. Остается неизвестной судьба 17-летней Клоэ Разерфорд, 19-летнего Лиама Карри, 15-летней Оливии Кэмпбелл, Кортни Бойл и ее отчима Филипа Трона, а также восьмилетней Роуз Руссос.

Манчестерская полиция призвала горожан предоставить любые сведения об их местонахождении. Родственники Разерфорд и Карри опубликовали их фотографии.



Взрыв на крытом стадионе "Манчестер Арена" прогремел вечером 22 мая. На арене проходил концерт певицы Арианы Гранде. Бомба сработала вне концертного зала – в фойе здания, где находилось множество посетителей. Большая часть гостей мероприятия были подростками.

Жертвами трагедии стали 22 человека, часть из которых дети. По разным данным, пострадали от 50 до 59 человек..

Власти назвали происшествие терактом. Полиция предполагает, что его совершил один смертник.

Ответственность за происшествие взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

