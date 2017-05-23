"Исламское государство" взяло ответственность за взрыв в Манчестере

Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Peter Byrne

Ответственность за теракт на стадионе "Манчестер Арена" в Великобритании взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС.

Видео террористов было размещено 23 мая в социальных сетях. Трагедия унесла жизни 22 человек. Пострадали, по разным данным, от 50 до 59 посетителей.

Взрыв на стадионе в городе Манчестер произошел сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Бомба сработала в фойе.

Правоохранители квалифицировали происшествие как теракт. По данным полиции, его совершил один смертник.

Горожанам рекомендуют обходить место трагедии стороной.

Инцидент расследуют британские спецслужбы и контртеррористическая полицейская сеть.

Актуальная информация о теракте в Манчестере – в тексте m24.ru.