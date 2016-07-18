Число пострадавших в Ницце россиян выросло до пяти

Фото: AP/ТАСС/Claude Paris

В больницах обнаружены еще трое граждан России, пострадавших в результате теракта на Английской набережной в Ницце, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального консула РФ в Марселе Сергея Молчанова.

По его словам, это мужчина, получивший травму головы, и двое его внуков. У детей двойное гражданство – РФ и Эстонии.

Молчанов добавил, что местонахождение бабушки детей к настоящему времени не установлено. Точно известно, что она является гражданкой Эстонии, наличие у нее российского паспорта пока не подтверждено.

Ранее в понедельник стало известно, что одна из россиянок, получивших ранения в результате теракта, уже улетела из Франции в Россию. Еще одна россиянка пока находится в больнице.

14 июля во Франции отмечался Национальный праздник – день взятия Бастилии. Вечером мужчина на грузовике на большой скорости врезался в толпу людей, любовавшихся салютом со знаменитой Английской набережной в Ницце. Водитель был застрелен полицией.

Позже водитель грузовика был опознан как Мохаммед Ляуэж Булель, 31-летний выходец из Туниса, проживавший в Ницце. Он работал водителем в службе доставки. Жертвами атаки стали 84 человека.