Грузовик въехал в толпу людей в Ницце. Хронология событий

Фото: АР/Luca Bruno

Около полуночи по московскому времени водитель грузовика въехал в толпу, пришедшую на Английскую набережную, чтобы отпраздновать День взятия Бастилии. По данным СМИ, он таранил людей на протяжении двух километров.

Изначально сообщалось, что число погибших в результате трагедии достигло 77 человек. Такие сведения опубликовал глава региона Прованс - Альпы - Лазурный берег, бывший мэр Ниццы Кристиан Эстрози. Позже цифра изменилась.

Схема наезда грузовика на гуляющих в Ницце

Среди погибших оказался один россиянин, еще один пострадал.

Водитель грузовика, совершившего наезд, был застрелен полицией. Сообщается, что он намерено пытался задавить как можно больше людей. В грузовике нашли оружие и гранаты, сообщает AFP.

Nice Matin со ссылкой на источник пишет, что за рулем был проживавший в Ницце выходец из Туниса.

Акция по поиску людей началась социальных сетях. Фотографии пропавших распространяются в твиттер-аккаунте RecherchesNice

В 4:50 по московскому времени в ходе пресс-конференции в Париже президент Франции Франсуа Олланд назвал произошедшее терактом

Один из руководителей погранполиции Франции погиб во время теракта в Ницце.

Грузовик, давивший людей в Ницце, был взят напрокат за несколько дней до теракта.

По состоянию на 9:00 по Москве число погибших составляет 84 человека, количество пострадавших исчисляется сотнями.

Эксперт – о возможных причинах трагедии в Ницце.

Российские власти осудили произошедшее в Ницце. "В России хорошо знают, что это такое, и намерены и дальше делать все, что может российская сторона, для продолжения борьбы с терроризмом во всех его проявлениях, которым нет и не может быть оправдания", – цитирует РИА Новости пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Владимир Путин направил Олланду телеграмму, в которой выразил соболезнования.

В Госдуме заявили о готовности России оказать помощь властям Франции в расследовании ЧП в Ницце.

Полиция провела обыск в доме водителя, въехавшего в толпу.

По предварительной информации, в Ницце погибла москвичка. Об этом написал Сергей Собянин в своем микроблоге. Мэр распорядился оказать помощь ее семье.

По предварительной информации в теракте погибла одна москвичка. Данные уточняем. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 15 июля 2016 г.

К сожалению, информация о погибшей в Ницце москвичке подтвердилась,ещё одна пострадала.Соболезную...Дал поручение оказать необходимую помощь — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 15 июля 2016 г.

СМИ назвали имя водителя грузовика – это местный житель тунисского происхождения Мохамед Лахуайедж Бухлель. В машине было найдено еще одно удостоверение личности, но сказать, кому оно принадлежит, пока нельзя.

Грузовик въехал в толпу отдыхающих в Ницце

Более 40 процентов российских туристов, приезжающих во Францию, посещают курортную Ниццу, сообщила в эфире телеканала "Москва 24" пресс-секретарь Российского Союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Лазурный берег принимает 11 миллионов туристов в год, в 2015 году там было зафиксировано более 216 тысяч российских туристов. Это 40 процентов всех россиян, посещающих Францию. Среди курортов этой страны россияне предпочитают именно Ниццу. На втором месте остаются Канны – 21 процент. Сейчас на Лазурном Берегу, по данным АТОР, могут находиться не менее 10 тысяч россиян, сообщает Агентство "Москва".