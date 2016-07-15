Форма поиска по сайту

Грузовик въехал в толпу людей в Ницце. Хронология событий

Фото: АР/Luca Bruno

  • Около полуночи по московскому времени водитель грузовика въехал в толпу, пришедшую на Английскую набережную, чтобы отпраздновать День взятия Бастилии. По данным СМИ, он таранил людей на протяжении двух километров.

  • Изначально сообщалось, что число погибших в результате трагедии достигло 77 человек. Такие сведения опубликовал глава региона Прованс - Альпы - Лазурный берег, бывший мэр Ниццы Кристиан Эстрози. Позже цифра изменилась.

    • Схема наезда грузовика на гуляющих в Ницце

  • Среди погибших оказался один россиянин, еще один пострадал.

  • Водитель грузовика, совершившего наезд, был застрелен полицией. Сообщается, что он намерено пытался задавить как можно больше людей. В грузовике нашли оружие и гранаты, сообщает AFP.

  • Nice Matin со ссылкой на источник пишет, что за рулем был проживавший в Ницце выходец из Туниса.

  • Акция по поиску людей началась социальных сетях. Фотографии пропавших распространяются в твиттер-аккаунте RecherchesNice

  • В 4:50 по московскому времени в ходе пресс-конференции в Париже президент Франции Франсуа Олланд назвал произошедшее терактом

  • Один из руководителей погранполиции Франции погиб во время теракта в Ницце.

  • Грузовик, давивший людей в Ницце, был взят напрокат за несколько дней до теракта.

  • По состоянию на 9:00 по Москве число погибших составляет 84 человека, количество пострадавших исчисляется сотнями.

    • Эксперт – о возможных причинах трагедии в Ницце.

  • Российские власти осудили произошедшее в Ницце. "В России хорошо знают, что это такое, и намерены и дальше делать все, что может российская сторона, для продолжения борьбы с терроризмом во всех его проявлениях, которым нет и не может быть оправдания", – цитирует РИА Новости пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Владимир Путин направил Олланду телеграмму, в которой выразил соболезнования.

  • В Госдуме заявили о готовности России оказать помощь властям Франции в расследовании ЧП в Ницце.

  • Полиция провела обыск в доме водителя, въехавшего в толпу.

  • По предварительной информации, в Ницце погибла москвичка. Об этом написал Сергей Собянин в своем микроблоге. Мэр распорядился оказать помощь ее семье.

  • СМИ назвали имя водителя грузовика – это местный житель тунисского происхождения Мохамед Лахуайедж Бухлель. В машине было найдено еще одно удостоверение личности, но сказать, кому оно принадлежит, пока нельзя.


    • Грузовик въехал в толпу отдыхающих в Ницце

    Более 40 процентов российских туристов, приезжающих во Францию, посещают курортную Ниццу, сообщила в эфире телеканала "Москва 24" пресс-секретарь Российского Союза туриндустрии Ирина Тюрина.

    Лазурный берег принимает 11 миллионов туристов в год, в 2015 году там было зафиксировано более 216 тысяч российских туристов. Это 40 процентов всех россиян, посещающих Францию. Среди курортов этой страны россияне предпочитают именно Ниццу. На втором месте остаются Канны – 21 процент. Сейчас на Лазурном Берегу, по данным АТОР, могут находиться не менее 10 тысяч россиян, сообщает Агентство "Москва".

