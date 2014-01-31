Сегодня в СК "Олимпийский" пройдет матч Кубка Дэвиса Россия - Польша

31 января в СК "Олимпийский" начнется чемпионат "Кубка Дэвиса"

31 января в спорткомплексе "Олимпийский" стартует матч Кубка Дэвиса по теннису между сборными России и Польши, сообщает телеканал "Москва 24".

Первыми на корт выйдут молодой российский теннисист Карен Хачанов и лидер польской сборной Ежи Янович. Затем пройдет поединок первой ракетки России Дмитрия Турсунова и второго номера польской команды Михала Пржисежны. На парную встречу в субботу заявлены Теймураз Габашвили и Константин Кравчук.

Стоит отметить, что для проведения матча в спорткомплексе постелили специальное покрытие и оборудовали специальный свет, который должен создать праздничную атмосферу.

"Кубок Дэвиса" проводится с 1900 года, и более чем за сто лет он стал самым престижным соревнованием в мужском командном теннисе.