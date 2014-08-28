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Спорт

28 августа 2014, 09:37

Мария Шарапова обыграла румынку Дулгеру и вышла в третий круг US Open

теннис US Open Мария Шарапова Теймураз Габашвили

Фото: ИТАР-ТАСС

Россиянка Мария Шарапова вышла в третий круг Открытого чемпионата США по теннису. В матче второго раунда российская спортсменка сломила сопротивление румынки Александры Дулгеру.

Встреча продлилась более 2,5 часов и завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу Шараповой. Следующей соперницей российской теннисистки будет 26-я ракетка турнира немка Сабин Лисицки.

Во второй круг US Open вышел россиянин Теймураз Габашвили. На старте турнира он победил представителя Колумбии Сантьяго Хиральдо - 6:3, 1:6, 7:6, 6:3. Поединок продолжался почти 3 часа. Отметим, что Габашвили реализовал шесть брейк-пойтов из десяти, 11 раз подал навылет и совершил семь двойных ошибок.

В следующем раунде Габашвили встретится с другим представителем России - Александром Кудрявцевым. Тот, в свою очередь, оставил за бортом турнира еще одного россиянина - Евгения Донского. Встреча длилась более трех часов, прошла в пять сетов и завершилась со счетом 2:6, 7:6, 3:6, 6:3, 6:4 в пользу Кудрявцева.

Покидает заключительный турнир Большого шлема Алла Кудрявцева. Во втором круге US Open она не справилась с немкой Анжеликой Кербер - 2:6, 4:6.

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