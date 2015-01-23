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Спорт

23 января 2015, 12:46

Мария Шарапова вышла в 1/8 финала Australian Open

теннис Мария Шарапова Australian Open

Фото: ТАСС/Михаил Астапкович

Российская теннисистка Мария Шарапова вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.

Россиянка, посеянная на турнире под вторым номером, обыграла Зарину Дияс из Казахстана в двух сетах - 6:1, 6:1. Поединок продолжался чуть более одного часа. Мария трижды подала навылет, активно выиграла 22 очка и совершила 19 невынужденных ошибок.

В следующем круге победительница Australian Open-2008 сыграет с китаянкой Пэн Шуай, которая оказалась сильнее еще одной казахстанской теннисистки - Ярославы Шведовой.

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