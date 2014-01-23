В финале Australian Oреn встретятся Ли На и Доминика Цибулкова

Ли На. Фото: http://www.ausopen.com

В финал первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Oреn в женском одиночном разряде вышли китаянка Ли На и словачка Доминика Цибулкова. Для победительницы Кубка Кремля-2011 Цибулковой подобный успех стал первым в карьере.

В полуфинале Цибулкова в двух сетах обыграла польку Агнешку Радваньску - 6:1, 6:2, а Ли На также уверенно победила канадскую теннисистку Эжени Бушар - 6:4, 6:2.

Перед началом соревнований вряд ли кто мог предположить, что состав финальной пары в женском одиночном разряде окажется именно таким. Если поклонники Ли На при определенных раскладах, связанных с довольно удачной для китаянки сетки турнира вкупе с отличной формой, в которой нынче находится 31-летняя спортсменка, еще могли надеяться на ее возможный триумф, то участие в решающем матче Цибулковой стало сенсацией с приставкой супер.

Шутка ли, но представительница Словакии еще никогда не поднималась выше 12-го места в рейтинге WTA. Более того, даже эту позицию уроженка Братиславы занимала довольно-таки давно – в июле 2009 года. В том же сезоне Цибулкова установила и свое предыдущее личное достижение на турнирах Большого Шлема. Ей тогда удалось дойти до полуфинала Открытого чемпионата Франции, в котором она по всем статьям уступила 23-летней на тот момент москвичке Динаре Сафиной.

Не слишком богат и послужной список Цибулковой в остальных турнирах WTA. За свою профессиональную карьеру, которая началась в 2004 году, она победила лишь на трех турнирах. Примечательно, что первый успех к ней пришел в Москве, на "Кубке Кремля"-2011, после чего теннисистка выиграла еще по одному турниру в каждом из двух следующих сезонов. Но это уже происходило в США, сначала в Карлсбаде, а затем в Стэнфорде.

Интересно, что дойдя до финала Открытого чемпионата Австралии, Цибулкова помимо личного рекорда установила еще и национальный – в решающих встречах турниров БШ в женском одиночном разряде словацкие теннисистки ранее никогда участия не принимали. Ну а если ей удастся выиграть Australian Oреn – быть ей национальной героиней. Дело в том, что еще во времена существования Чехословакии словак Мирослав Мечирж дважды попадал в финал (US Open 1986 и Australian Oреn 1989), однако "Большой кот" (прозвище Мечиржа) в обоих случаях проиграл, и соответственно Словакия (включая времена ЧССР) пока не значится в списке стран, представители которых побеждали на турнирах Большого Шлема в каком-либо из одиночных разрядов.

Доминика Цибулкова. Фото: http://www.ausopen.com

А вот Ли На, напомним, однажды уже становилась триумфатором элитных соревнований. В 2011 году ей покорился Roland Garros. Да и на Australian Oреn китаянка в последнее время показывает просто отменные результаты. В том же 2011-м она дошла в Мельбурне до финала, где уступила бельгийке Ким Клейстерс. Ну а год назад она снова имела отличный шанс покорить Зеленый континент, но в решающей встрече все же проиграла в трех сетах белоруске Виктории Азаренко. Будет ли удачной третья попытка – узнаем в субботу. В предыдущих двух случаях Ли На фаворитом финальной пары не считалась, однако сейчас она находится именно в этом статусе. Большинство специалистов и болельщиков успех пророчат именно ей. Да и не имеющие пристрастий букмекеры недвусмысленно намекают о том, что шансы Цибулковой минимальны. За ставку на её победу предлагается коэффициент 3,65/1, в то время как вероятность выигрыша азиатки оценивается из расчета лишь 1,35/1..

Да и в личных встречах неоспоримое преимущество имеет жительница Поднебесной, которая брала верх над словачкой четыре раза, при этом не потерпев от нее ни одного поражения. Кроме того, лишь в одном из этих матчей Ли На потребовалось для победы три сета. Впрочем, на турнирах Большого Шлема теннисистки между собой встретятся впервые. Финальный матч начнется 25 января в 12:30 по московскому времени.

Андрей Ярков