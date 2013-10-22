Стал известен состав сборной России на финал Кубка Федерации

Алиса Клейбанова. Фото: ИТАР-ТАСС

Определился состав сборной России по теннису на финальный матч Кубка Федерации против Италии.

В национальную команду вызваны Александра Панова, занимающая 138-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Алиса Клейбанова (186-я строчка), Ирина Хромачева (231-я позиция) и Маргарита Гаспарян (317-е место). Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Отмечается, что по разным причинам от участия в финальном матче отказались Светлана Кузнецова, Мария Кириленко, Екатерина Макарова, Елена Веснина и Анастасия Павлюченкова.

Состав итальянской команды еще неизвестен, однако СМИ предполагают, что за сборную сыграют сильнейшие теннисистки Италии - Сара Эррани (7-й номер рейтинга), Роберта Винчи (13-й номер), Флавия Пеннетта (31-й номер) и Франческа Скьявоне (42-я позиция).

Напомним, финал Кубка Федерации пройдет 2 и 3 ноября в итальянском Кальяри.