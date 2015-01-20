Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Спорт

20 января 2015, 13:41

Звонарева и Кузнецов вышли во второй круг Australian Open

теннис Australian Open Вера Звонарева Андрей Кузнецов

Фото: M24.ru

Российская теннисистка Вера Звонарева вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв представительницу Туниса Онис Жабер в двух сетах - 6:2, 6:3.

Звонарева трижды подала навылет, активно выиграла 6 очков и совершила 9 невынужденных ошибок. На счету Жабер 19 виннерсов и 46 невынужденных ошибок.

Во втором круге россиянка сыграет с первой ракеткой мира, американкой Сереной Уильямс, которая переиграла представительницу Бельгии Элисон Ван Эйтванк (6:0, 6:4).

На ранней стадии турнира покидают Мельбурн две российские теннисистки. Виталия Дьяченко не смогла выйти во второй круг Australian Open, уступив американке Варваре Лепченко - 3:6, 3:6. Кроме того, свой поединок проиграла Алла Кудрявцева, которая не смогла справиться с Юханне Ларссон из Швеции (4:6, 3:6).

В свою очередь, пробился во второй круг турнира Андрей Кузнецов. Он оказался сильнее испанца Альберта Рамоса в четырех сетах - 6:1, 3:6, 6:3, 7:6. Матч продолжался 2 часа 32 минуты. Андрей 8 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. За выход в третий круг Кузнецов поспорит с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать