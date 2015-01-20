Звонарева и Кузнецов вышли во второй круг Australian Open

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Российская теннисистка Вера Звонарева вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв представительницу Туниса Онис Жабер в двух сетах - 6:2, 6:3.

Звонарева трижды подала навылет, активно выиграла 6 очков и совершила 9 невынужденных ошибок. На счету Жабер 19 виннерсов и 46 невынужденных ошибок.

Во втором круге россиянка сыграет с первой ракеткой мира, американкой Сереной Уильямс, которая переиграла представительницу Бельгии Элисон Ван Эйтванк (6:0, 6:4).

На ранней стадии турнира покидают Мельбурн две российские теннисистки. Виталия Дьяченко не смогла выйти во второй круг Australian Open, уступив американке Варваре Лепченко - 3:6, 3:6. Кроме того, свой поединок проиграла Алла Кудрявцева, которая не смогла справиться с Юханне Ларссон из Швеции (4:6, 3:6).

В свою очередь, пробился во второй круг турнира Андрей Кузнецов. Он оказался сильнее испанца Альберта Рамоса в четырех сетах - 6:1, 3:6, 6:3, 7:6. Матч продолжался 2 часа 32 минуты. Андрей 8 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. За выход в третий круг Кузнецов поспорит с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.