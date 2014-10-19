Россиянка Анастасия Павлюченкова выиграла Кубок Кремля

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова стала победительницей Кубка Кремля- 2014.

Павлюченкова, посеянная на турнире под шестым номером, в финале переиграла румынку Ирину-Камелию Бегу.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 5:7, 6:1 в пользу россиянки.

Для 23-летней российской спортсменки титул стал седьмым в карьере в рамках одиночного разряда Женской теннисной ассоциации (WTA). Также в этом году Павлюченкова выиграла февральский турнир в Париже.

Последний раз Кубок Кремля доставался россиянкам в 2007 году, тогда победительницей стала Елена Дементьева.