Мария Шарапова вышла во второй круг Australian Open

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Российская теннисистка Мария Шарапова вышла во второй круг открытого чемпионата Австралии.

В стартовом матче турнира россиянка, посеянная под вторым номером, обыграла Петру Мартич из Хорватии в двух сетах - 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 25 минут. Шарапова взяла четыре гейма на чужой подаче, шесть раз подала на вылет и допустила 26 невынужденных ошибок.

В следующем раунде турнира Шарапова сыграет с соотечественницей Александрой Пановой. В матче первого круга 150-я ракетка мира победила Сорану Кырстя из Румынии (7:5, 6:0).