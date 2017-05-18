Шарапова не получит спецприглашение в основную сетку турнира Уимблдон

Фото: Imago/Ella Ling/ТАСС

Российская теннисистка Мария Шарапова не получит wild card (специальное приглашение) для участия в турнире Большого шлема. Об этом сообщает Daily Mail.

Спортсменка обеспечила себе место в квалификации Уимблдона–2017, победив в первом круге теннисного турнира в Риме. При этом, разрешение на прямое попадание в основную сетку турнира россиянка не получит. Ожидается, что Шарапова получит wild card для участия на травяном турнире в английском Бирмингеме.

Ранее спортсменке отказали в участии в Roland Garros. Организаторы отказали ей в приглашении как в сетку, так и в квалификацию.