Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая 2017, 20:35

Спорт

Шарапова не получит спецприглашение в основную сетку турнира Уимблдон

Фото: Imago/Ella Ling/ТАСС

Российская теннисистка Мария Шарапова не получит wild card (специальное приглашение) для участия в турнире Большого шлема. Об этом сообщает Daily Mail.

Спортсменка обеспечила себе место в квалификации Уимблдона–2017, победив в первом круге теннисного турнира в Риме. При этом, разрешение на прямое попадание в основную сетку турнира россиянка не получит. Ожидается, что Шарапова получит wild card для участия на травяном турнире в английском Бирмингеме.

Ранее спортсменке отказали в участии в Roland Garros. Организаторы отказали ей в приглашении как в сетку, так и в квалификацию.

Марию Шарапову дисквалифицировали в июне 2016 года из-за положительной допинг-пробы на мельдоний. Международная федерация тенниса отстранила россиянку на два года, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне в октябре сократил ее отстранение до 15 месяцев.

В первом же матче после дисквалификации Мария одолела Роберту Винчи.

теннис Мария Шарапова Уимблдон новости спорта

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика