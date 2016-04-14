Марию Шарапову исключили из списка участниц Roland Garros

Фото: ТАСС/Валерий Белоусов

Российскую теннисистку Марию Шарапову исключили из списка участниц турнира Roland Garros, который стартует в Париже 22 мая. Это следует из обновленного перечня участников, опубликованного на официальном сайте чемпионата.

Двумя днями ранее Шарапова значилась в данном списке под номером девять. Сейчас эта строчка отсутствует. Сразу за номером девять (Роберта Винчи) следует номер десять (Белинда Бенчич).

Ранее Шарапова была уличена в использовании мельдония, запрещенного Международным допинговым агентством (WADA) с 1 января 2016 года. Международная федерация тенниса (ITF) временно отстранила спортсменку от участия в соревнованиях.

Кроме того, от сотрудничества с россиянкой отказались многие ее спонсоры, в том числе Nike и TAG Heuer.

Мария Шарапова – единственная российская теннисистка, побеждавшая во всех турнирах "Большого шлема". Она дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции и по разу US Open, Уимблдон и Australian Open. Кроме того, в 2012 году Шарапова завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Лондоне.