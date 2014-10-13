В Москве стартует юбилейный теннисный турнир Кубок Кремля

"Утро": В Москве стартует XXV теннисный турнир "Кубок Кремля"

В Москве на кортах спорткомплекса "Олимпийский" стартует XXV теннисный турнир Кубок Кремля, сообщает телеканал "Москва 24".

В мужской сетке соревнования примут участие Милош Раонич, Марин Чилич, Эрнест Гулбис, Фабио Фонини, Томми Робредо, а также российские теннисисты Михаил Южный, Андрей Кузнецов и Дмитрий Турсунов. Кроме того, специальные приглашения от организаторов получили члены сборной России, принимавшие участие в матчах Кубка Дэвиса, - Андрей Рублев, Карен Хачанов и Евгений Донской.

В женском турнире заявлены Каролин Возняцки, Елена Янкович, Доминика Цибулкова, Екатерина Макарова, Луция Шафаржова, Флавия Пеннета, Карла Суарес Наварро, Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова, Елена Веснина и другие.

Общий призовой фонд турнира в этом году составляет порядка 1,5 миллиона долларов.

Кубок Кремля - одно из старейших крупных международных соревнований в России. Первый турнир прошел в 1990 году. Рекордсменом по количеству побед на Кубке Кремля является Евгений Кафельников, который выиграл его пять раз подряд - с 1997 по 2001 год. У женщин по две победы на счету Анастасии Мыскиной и француженки Мэри Пирс.