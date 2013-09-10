Рафаэль Надаль выиграл Открытый чемпионат США по теннису

Фото: ИТАР-ТАСС

Испанский теннисит Рафаэль Надаль в финале мужского одиночного разряда USA Open обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича со счетом 6:2, 3:6, 6:4, 6:1. Таким образом, Надаль стал двукратным победителем турнира.

Матч продолжался более трех часов. Соперники встречались уже в 37-й раз, и Надаль укрепил свой перевес по личным встречам, доведя его до 22-15.

Титул стал для Рафаэля Надаля 13-м, завоеванным на турнирах Большого Шлема. По этому показателю он приблизился к американцу Питу Сампрасу, который занимает второе место с 14-ю победами. Лидером же является швейцарец Роджер Федерер (17).

Напомним, днем ранее победительницей в женском одиночном разряде стала американская теннисистка Серена Уильямс, обыгравшая в финале белоруску Викторию Азаренко - 7:5, 6:7 (6:8), 6:1. Американка сравнялась по количеству титулов Большого шлема со швейцарцем Роджером Федерером, их у нее теперь 18.