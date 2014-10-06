Юбилейный Кубок Кремля пройдет в Москве с 11 по 19 октября

Фото: M24.ru

Юбилейный XXV теннисный турнир Кубок Кремля пройдет в столичном спорткомплексе "Олимпийский" с 11 по 19 октября.

В мужской сетки соревнования примут участие Милош Раонич, Марин Чилич, Эрнест Гулбис, Фабио Фонини, Томми Робредов, Решард Гаске, а также российские теннисисты Михаил Южный и Дмитрий Турсунов.

В женском турнире заявлены Петра Квитова, Каролин Возняцки, Ана Иванович, Анжелика Кербер, Елена Янкович, Доминика Цибулкова, Екатерина Макарова, Луция Шафаржова, Флавия Пеннета, Карла Суарес Наварро, Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова и другие.

Призовой фонд турнира составит 1,3 миллиона долларов.

Организаторы планируют удивить любителей тенниса обстановкой во время матчей. Так, будет изменена система освещения: трибуны будут в полной темноте, а непосредственно сам корт окажется под светом ярких ламп. Подобный "эффект сценического света" был успешно опробован в рамках матча Кубка Дэвиса Россия - Польша.

Кроме того, будут организованы ежедневные специальные сессии, где зрители смогут увидеть вблизи любимых спортсменов и получить автографы. На турнире предусмотрена большая развлекательная программа для детей, а в специальной зоне для активного отдыха болельщики смогут поиграть в настольный хоккей, мини-футбол, пинг-понг и многое другое.