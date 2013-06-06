Мария Шарапова вышла в финал "Ролан Гаррос"

Мария Шарапова. Фото: ИТАР-ТАСС

Российская теннисистка Мария Шарапова одержала победу в полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции, являющегося вторым по счету в сезоне турниром "Большого шлема".

Наша соотечественница в трех сетах одолела белорусскую спортсменку Викторию Азаренко. В первой партии Шарапова имела подавляющее преимущество. Ее сопернице удалось выиграть лишь один гейм, однако следующий игровой отрезок прошел под диктовку победительницы Australian Open 2013. Азаренко взяла верх 6:2.

И все же в решающий момент нервы оказались крепче у россиянки, которая победила в решающем сете со счетом 6:4. Таким образом, в финальной встрече "Ролан Гаррос" Мария Шарапова сыграет с американкой Сереной Уильямс, которая в другом полуфинале разгромила итальянку Сару Эррани – 6:0, 6:1.

Напомним, что возглавляющая нынче рейтинг WTA Уильямс выигрывала Открытый чемпионат Франции в 2002 году, ну а Шарапова на данный момент является действующей победительницей соревнований. В прошлом году в финале "Ролан Гаррос" она обыграла уже упомянутую Сару Эррани – 6:3, 6:2.