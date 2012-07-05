В парке «Сокольники» открылся Теннисный городок

Парк культуры и отдыха «Сокольники» вслед за недавно открытым скалодромом предоставляет москвичам новую возможность активного досуга. На 3-м Лучевом просеке рядом с «Соколиной скалой» открылся Теннисный городок.

К услугам посетителей – современные теннисные корты и площадка со столами для игры в настольный теннис. Все необходимое оборудование имеется в прокате.

Кроме того, администрация обещает гостям городка комфортную раздевалку, в которой есть душевая и своя зона отдыха.

Первые соревнования в теннисном городке запланированы на 28 июля, сообщает пресс-служба парка.