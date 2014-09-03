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Спорт

03 сентября 2014, 12:45

Кузнецова, Макарова и Южный сыграют на Кубке Кремля в Москве

теннис Кубок Кремля

Светлана Кузнецова. Фото: ИТАР-ТАСС

Стали известны мужской и женский составы на теннисный турнир Кубок Кремля, который пройдет в Москве с 11 по 19 октября.

Так, в женской сетке среди заявившихся три теннисистки из Топ-10 - Петра Квитова (4-я ракетка мира, Чехия), Анжелика Кербер (7-я ракетка, Германия) и Ана Иванович (9-я ракетка, Сербия). Из Топ-20 на турнире сыграют: Елена Янкович (10-я ракетка, Сербия), Каролин Возняцки (11-я ракетка, Дания), Флавия Пеннетта (12-я ракетка, Италия), Доминика Цибулкова (13-я ракетка, Словакия), Луция Шафаржова (15-я ракетка, Чехия), Карла Суарес Наварро (16-я ракетка, Испания), Екатерина Макарова (18-я ракетка, Россия).

Также среди заявившихся теннисисток Светлана Кузнецова (22-я ракетка мира, Россия), Анастасия Павлюченкова (25-я ракетка мира, Россия) и многие другие

В мужской сетке турнира семь спортсменов из Топ-20: Милош Раонич (6-я ракетка мира, Канада), Эрнест Гулбис (12-я ракетка, Латвия), Ришард Гаске (14-я ракетка, Франция), Марин Чилич (16-я ракетка, Хорватия), Фабио Фонини (17-я ракетка, Италия), Роберто Робредо (18-я ракетка, Испания), Роберто Баутиста Агут (19-я ракетка мира, Испания).

Также на турнире выступят лидеры российского тенниса Михаил Южный и Дмитрий Турсунов.

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