Труп человека обнаружен на козырьке подъезда дома по улице Кадырова

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

На козырьке подъезда одного из домов на юго-западе столицы обнаружен труп человека, сообщает Агентство "Москва".

Тело обнаружили на улице Кадырова, 8/3. По предварительным данным, смерть наступила в результате падения с высоты.

Напомним, на востоке Москвы 15-летний подросток совершил самоубийство, спрыгнув с балкона многоэтажного дома. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".

По версии следствия, трагедия могла произойти в период с 19 часов 29 ноября до 10 часов 30 ноября текущего года. Находясь на общем подъездном балконе, расположенного на неустановленном этаже одного из домов по улице Каскадная подросток совершил самоубийство, прыгнув вниз.

В результате падения со значительной высоты на поверхность козырька подъезда он получил травмы не совместимые с жизнью.