"TVОЯ МОСКВА" LIVE: как набрать трафик и создать новость из ничего

Объединенная редакция московских СМИ "Москва Медиа" совместно с факультетом журналистики МГУ имени Ломоносова запустили второй сезон образовательной программы для молодых журналистов и объявляет конкурс "TVОЯ МОСКВА".

В течение всего лета по понедельникам в кинотеатре "Пионер Летний" в парке Горького при поддержке медиа группы ACMG проводятся открытые мастер-классы ведущих телеканала "Москва 24", редакторов сетевого издания m24.ru, ведущих радиостанций "Москва FM" и Capital FM, главных редакторов журналов Forbes, Ok, GEO, SNC и других проектов, издаваемых медиа группой ACMG, а также преподавателей журфака МГУ.

17:00

Главный редактор "ВКурсе" и "СелфиТВ" Егор Яковлев расскажет о социальной ответственности журналиста, а также научит проверять факты и собрать трафик, не опускаясь до уровня "желтого" издания.

18:00

Главный редактор Sncmedia.ru Аля Баданина поведает собравшимся о том, как запустить женский онлайн-ресурс в мире, в котором уже существует огромное количество самых разных изданий для прекрасного пола.

19:00

Выпускник журфака МГУ и молодой журналист Сергей Пархоменко расскажет, как создавать новости из ничего. Молодые PR-щики часто теряются, когда сталкиваются с тем, что их проект не интересен СМИ и не создает потока новостей. Как поступить в такой ситуации, слушатели узнают от Сергея.

Смотрите прямую трансляцию на портале Мослекторий 1 августа в 17:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Когда: 1 августа, 17:00

1 августа, 17:00 Где смотреть: Мослекторий



Подробности о конкурсе и расписание лектория ищите здесь.



Проект создан при содействии департамента СМИ и рекламы города Москвы.

Контакты для аккредитации СМИ: Ксения Горягина, kgoryagina@vgtrk.com.

