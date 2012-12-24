Окружные и районные газеты становятся все более популярными

Власти Москвы ликвидировали незаконную наружную рекламу в городе

Глава департамента СМИ и рекламы Москвы Владимир Черников отчитался о своей работе за 2012 год в Мосгордуме.

По его словам, в настоящее время окружные и районные газеты набирают свой вес. Эффект от работы бывших окружных телеканалов Черников назвал незначительным. Чиновник отметил, что газеты и дальше будут получать поддержку города.

Говоря о достижениях в сфере СМИ, Черников также напомнил, что телеканал "Москва 24" получил премию "Золотой луч – 2012" как лучший информационный канал.

Как сообщается в блоге Мосгордумы, среди важных задач для развития отрасли Черников назвал оптимизацию вещания городских теле- и радиоканалов. Так, в 2012 году при поддержке города развитие получил единый современный производственно-вещательный комплекс "Объединенная редакция московских СМИ "Москва-медиа", который включает в себя телеканалы "Москва-24", "Москва-Доверие", радиоканалы "Говорит Москва", Moscow FM, а также городской мультиформатный информационный портал M24.RU. В планах – создание агентства городских новостей "Москва".

"Это большой труд. И налицо результаты. Помимо роста рейтинга, мы видим, что наши ресурсы востребованы москвичами. А эффект от общего воздействия холдинга в разы выше. Это нас, с одной стороны, радует, а с другой – заставляет работать еще лучше", – отметил Черников.

Кроме того, по словам Черникова, столичным властям в 2012 году удалось справиться с нелегальной наружной рекламой на улицах города, всего было ликвидировано более 20 тысяч таких конструкций. Напомним, в Москве приняли новые правила размещения наружной рекламы: растяжки над дорогами и щиты на строительных заборах и сетках теперь запрещены.