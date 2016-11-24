Форма поиска по сайту

24 ноября 2016, 15:57

Культура

Александру Маслякову вручили орден за вклад в развитие телевидения

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении Александра Маслякова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, сообщает пресс-служба главы государства.

Орден Маслякову присвоен "за выдающийся вклад в развитие отечественного телевидения и многолетнюю плодотворную деятельность".

Карьеру на телевидении Александр Масляков начал еще будучи студентом в 1964 году. Был ведущим таких программ: "Клуб веселых и находчивых", "Алло, мы ищем таланты", "Веселые ребята" и многих других. Является самым первый ведущим популярной телеигры "Что? Где? Когда?". Бессменный ведущий, руководитель и режиссер КВНа.

В этом году Клубу веселых и находчивых исполнилось 55 лет. О том, кем стали выходцы из КВНа, читайте в материале m24.ru "Дошутились на 55: кем стали звезды КВН".

