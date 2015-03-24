"Секретные материалы" вернутся на ТВ в формате мини-сериала

Фото: facebook.com/pages/The-X-Files

Телекомпания Fox официально объявила о выпуске продолжения сериала "Секретные материалы". В новый сезон войдут шесть эпизодов.

Съемки нового мини-сезона начнутся летом 2015 года. Главные роли исполнят Джиллиан Андерсон и Дэвид Духовны, которые играли специальных агентов ФБР Дану Скалли и Фокса Малдера в предыдущих девяти сезонах.

Дата премьеры будет объявлена позднее.

"Я думаю об этом, как о 13-летнем перерыве на рекламу. Хорошие новости в том, что с тех пор мир стал намного страннее, и сейчас отличное время для того, чтобы рассказать еще шесть историй", – отметил создатель сериала Крис Картер.

Сериал "Секретные материалы" (The X-Files) впервые вышел на телеэкраны в 1993 году. Он был отмечен премиями "Эмми" и "Золотой глобус".

Всего вышло девять сезонов сериала, а также два полнометражных фильма "Секретные материалы: Борьба за будущее" (The X Files: Fight the Future) в 1998 году и "Секретные материалы: Хочу верить" (The X Files: I Want to Believe) в 2008 году.

В октябре 2013 года Духовны и его партнерша по сериалу Джиллиан Андерсон заявили, что готовы принять участие в съемках третьего фильма по франшизе.