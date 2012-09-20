Этери Левиева. Фото: sovsekretno.tv

Телеканал "Совершенно секретно" может прекратить вещание. И произойти это может уже в январе будущего года.

Существование телеканала оказалось под угрозой из-за Ростелекома, сообщила радиостанции "Эхо Москвы" генеральный продюсер одноименной телекомпании Этери Левиева. По ее словам, ведомство отказывается предоставлять эфир каналу, хотя контракт на вещание истекает только через два года.

Руководство телеканала продолжает искать возможности для выхода в эфир через другие кабельные и спутниковые сети, отметила Левиева. Кроме того, не исключен вариант перехода на интернет-вещание.