Телеканалы создали новую телевизионную премию взамен ТЭФИ

Фото: ИТАР-ТАСС

Представители телевизионных холдингов России и Национальная ассоциация телерадиовещателей учредили новую телевизионную премию. Предполагается, что она станет альтернативой конкурсу ТЭФИ, организаторы которого отказались проводить его в этом году

В состав учредителей нового некоммерческого партнерства "Комитет индустриальных телевизионных премий" вошли ведущие телевизионные холдинги России, совместно представляющих 14 крупнейших телеканалов страны: Первый канал, "Россия-1", "Россия-2", "Россия-24", "Карусель", "Культура", "НТВ", "ТНТ", "СТС", "Домашний", "Перец", "Рен-ТВ", "Пятый канал - Петербург" и "ТВЦ" - и Национальная ассоциация телерадиовещателей.

"Основной задачей Партнерства станет организация и проведение телевизионных премий для поощрения наиболее ярких и талантливых представителей телевизионной индустрии", - сообщает пресс-служба "Газпром-медиа".

Название и дизайн новой премии определят по результатам открытого конкурса. Определять перечень номинаций и размер денежных премий, вручаемых победителям, будет само партнерство.

Выдвигать работы для участия в премии смогут российские телепроизводители любого уровня. Церемония вручения Индустриальных телевизионных премий в категориях "Дневной эфир" и "Вечерний прайм" будет проводится ежегодно в июне за период с 1 мая прошлого года по 1 мая текущего. В 2014 году церемонии награждения пройдут 27 и 28 июня.

Генеральным директором Комитета индустриальных телевизионных премий предложили стать телевизионному продюсеру Павлу Корчагину. В настоящее время он является генеральным директором продюсерской компании "Студия 2В".