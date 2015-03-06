"Неудержимые" станут сериалом

Фото: facebook.com/TheExpendablesMovie

"Неудержимые" переедут на телеэкран. Продюсером сериала, который будет выходить на телеканале Fox, станет Сильвестр Сталлоне.

В качестве шоураннера выступит Шэйн Бреннан ("C.S.I.: Майами").

Как сообщает Deadline, экшн расскажет о новой команде высококлассных профессионалов, которым предстоит остановить опасного террориста.

Кто будет играть в телеадаптации знаменитой франшизы, пока непонятно. Однако известно, что создатели планируют привлечь к проекту известных телезвезд. Предполагается, что в числе актеров сериала могут оказаться Чак Норрис ("Крутой Уокер"), Кифер Сазерленд ("24 часа"), Люси Лоулесс ("Зена – королева воинов").

Первые "Неудержимые" вышли в 2010 году. В фильме снялись актеры из самых популярных боевиков мира 1980-1990-х годов – Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэйтем, Джет Ли и многие другие. Сталлоне стал также автором и режиссером ленты.

Позже было выпущено еще два фильма серии. Картины рассказывают об элитной группе наемников, которые отправляются на различные миссии.

В настоящее время в разработке находятся четвертая и пятая часть франшизы, а также женская версия "Неудержимых".