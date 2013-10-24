Журналист НТВ Алексей Пивоваров уходит на СТС

Алексей Пивоваров. Фото: ИТАР-ТАСС

Телеведущий Алексей Пивоваров покидает телеканал НТВ. Новым местом работы журналиста станет холдинг СТС Медиа, где он займется телевизионным продюсированием.

"Я считаю, что добился многого как ведущий новостей и автор документальных фильмов. Мне интересно попробовать в телевидении что-то другое, поработать продюсером и менеджером. Я обсудил свое решение с генеральным директором НТВ Владимиром Кулистиковым. Владимир Михайлович полностью одобрил мою мотивацию и поддержал принятое мною решение," - цитирует Пивоварова официальный сайт НТВ.

В свою очередь Кулистиков подчеркнул, что Пивоваров остается его советником. "Его творческие идеи очень пригодятся для информационных и документальных проектов НТВ", - отметил генеральный директор НТВ.

Пивоваров пришел на НТВ в 1993 году в качестве корреспондента программы Леонида Парфенова "Намедни". Затем он работал ведущим программ "Страна и мир" и "Сегодня". Кроме того, он снял несколько документальных фильмов, в том числе, "Ржев. Неизвестная битва Георгия Жукова", "Москва. Осень. 41-й", "Ельцин. Три дня в августе" и другие.