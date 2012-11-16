Телеканал "Подмосковье" опроверг информацию об уходе топ-менеджемента

Наталья Кудряшова. Фото: ИТАР-ТАСС

Телеканал "Подмосковье" опроверг информацию о том, что топ-менеджмент компании уволен.

"Хотим сообщить, что это необоснованные слухи, вызванные неправильной интерпретацией частной переписки в социальных сетях, вырванной из контекста и "творчески переосмысленной" коллегами согласно их видению ситуации", говорится в пресс-релизе канала.

"На телеканале "Подмосковье" никто из руководства не увольнялся, работа идет в обычном режиме", сообщается в документе.

Ранее в пятницу появилась информация о том, что гендиректор телеканала Наталья Кудряшова, ее заместители, главный редактор и другие работники уволились.

Напомним, Кудряшова руководит телеканалом в течение пяти последних лет. "ТВ Подмосковье" - один из ведущих игроков на медиа-рынке Московского региона. Аудитория канала по состоянию на ноябрь 2012 года - 38 миллионов телезрителей.