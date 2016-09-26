"Телефонный террорист" сообщил о бомбе в Даниловском монастыре

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Даниловский монастырь проверили после анонимного сообщения о бомбе. В результате проверки никаких опасных предметов на территории монастыря не обнаружили, сообщает Агентство "Москва".

Анонимный звонок о якобы заложенном взрывном устройстве поступил днем 26 сентября. На место происшествия незамедлительно выехали специалисты. Эвакуация с территории монастыря не проводилась.

Даниловский монастырь основан в 1560 году. На его территории находится резиденция Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.