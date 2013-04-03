Полиция перекрыла вход на станцию метро "ВДНХ" из-за угрозы взрыва

Фото: ИТАР-ТАСС

Утром 3 апреля сотрудники полиции перекрыли северный вестибюль станции "ВДНХ" Калужско-Рижской линии метрополитена.

Как сообщил сетевому изданию M24.ru пресс-секретарь столичной подземки Павел Сухарников, в полицию поступило сообщение об угрозе взрыва на станции.

Прибывшие на место спецслужбы проверили станцию, но взрывное устройство не было обнаружено.

В настоящее время оцепление снято, вход на станцию осуществляется в обычном режиме.

Недавно оперативные службы города эвакуировали торговый центр - 14 марта в полицию поступило сообщение о заложенной в ТЦ "Щука" бомбе. Причем кинологи проверяли комплекс четвертый раз за неделю.